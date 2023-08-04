- Да, возможно, это было бы отличной идеей! Было бы круто посмотреть на это на уровне команд. Уверен, это был бы качественный товарищеский матч двух сильных сборных. В Чили бы позитивно отнеслись к возможности сыграть с командой России, - передает слова Энрикеса Sport24.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА, вызванными неспортивными политическими причинами. За прошедшие полтора года наша национальная команда провела 5 товарищеских матчей - в гостях с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1), а также на своем поле с Ираком (2:0).
Нападающий "Балтики" Энрикес: Чили и Россия - это был бы качественный товарищеский матч двух сильных сборных
Чилийский форвард "Балтики" Анхело Энрикес ответил на вопрос о возможности организации товарищеского матча между национальными сборными России и Чили.
Фото: РФС