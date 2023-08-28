- Могу подтвердить информацию о проведении товарищеского матча со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты - 7 и 11 сентября, - передает слова Эль-Аттара "СЭ".
Ранее появилась информация, что сборная России во время ближайшего сбора помимо выездного товарищеского матча с Катаром 12 сентября проведет также две гостевых встречи с олимпийской сборной Египта примерно соответствующим по возрасту составом.
"РБ Спорт": сборная России на сентябрьском сборе сыграет с Катаром и дважды с олимпийской сборной Египта
Генсекретарь Египетской футбольной ассоциации: уже есть конкретные даты товарищеских матчей сборной России в Египте
Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар прокомментировал информацию о товарищеских матчах сборной России против олимпийской сборной Египта.
Фото: РФС