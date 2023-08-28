Вторым соперником сборной России во время сентябрьского сбора станет олимпийская сборная Египта, сообщают СМИ. Ранее РФС подтвердил, что 12 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся на выезде со сборной Катара.
По данным источника, сборная России проведет против египетских олимпийцев два выездных товарищеских матча - 7 сентября и 11 сентября, при этом состав нашей команды будет приблизительно соответствовать по возрасту олимпийским футбольным критериям (игроки 2001-2002 г.р. с возможным выходом на замену игроков 1999-2000 г.р.). Сообщается, что более возрастные футболисты сборной России сыграют только 12 сентября против Катара, в который отправятся непосредственно из Москвы.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": сборная России на сентябрьском сборе сыграет с Катаром и дважды с олимпийской сборной Египта
По данным СМИ, сборная России во время сентябрьской паузы ФИФА сыграет три товарищеских матча.
Фото: РФС