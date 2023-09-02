- За 60 лет жизни особенно доволен теми делами, которые довели до цели: чемпионство с "Легией", чемпионства с "Ференцварошем", Кубки. Как игрок я тоже становился чемпионом. Есть и обидные моменты: когда игроком в "Спартаке" проиграли в полуфинале Кубка чемпионов, а как тренеру не хватило двух шагов до финала чемпионата мира. Могло быть лучше, но что есть, то есть, - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Экс-главному тренеру сборной России, московских "Спартака" и "Динамо", "Жемчужины", "Терека" и "Амкара", австрийского "Ваккер-Тироля", польской "Легии" и венгерского "Ференцвароша" Станиславу Черчесову 2 сентября исполняется 60 лет.
В евросезоне-1990/1991 московский "Спартак" с голкипером Станиславом Черчесовым в составе пробился в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов, выбив по пути пражскую "Спарту", итальянский "Наполи" с Диего Марадоной и мадридский "Реал". В полуфинале красно-белые уступили марсельскому "Олимпику" (1:3, 1:2).
На домашнем Чемпионате мира-2018 сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова вышла в 1/4 финала, выбив раундом ранее сборную Испании, и после ничьей 2:2 со сборной Хорватии уступила в серии послематчевых пенальти (3:4).
Черчесов - об обидных моментах жизни: проиграли в полуфинале Кубка чемпионов, не хватило двух шагов до финала ЧМ
Экс-голкипер "Спартака" и экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем он доволен и недоволен по итогам 60 лет своей жизни.
Фото: РФС