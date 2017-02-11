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Карло Анчелотти: делаем все, чтобы Рибери сыграл с "Арсеналом"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что полузащитник Франк Рибери может выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".

"Мы делаем все, чтобы Рибери сыграл с "Арсеналом", но это трудно", — цитирует Анчелотти Bild.

В конце января француз получил мышечную травму бедра.

"Газета.ру"
Теги: Анчелотти Рибери Бавария Арсенал
Сегодня, 09:44
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