Карло Анчелотти: делаем все, чтобы Рибери сыграл с "Арсеналом"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что полузащитник Франк Рибери может выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала"."Мы делаем все, чтобы Рибери сыграл с "Арсеналом", но это трудно", — цитирует Анчелотти Bild.В конце января француз получил мышечную травму бедра.