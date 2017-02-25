Суд сократил срок тюремного заключения для сына Пеле до 12 лет

Суд бразильского штата Сану-Паулу после апелляции сократил срок заключения старшего сына трехкратного чемпиона мира Пеле Эдиньо по делу о торговле наркотиками с 33 до 12 лет, сообщает Globo.Летом 2014 года Эдиньо был приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, связанных с наркобизнесом. Позже он подал апелляцию и на время ее рассмотрения находился на свободе.Эдиньо выступал в чемпионате Бразилии за "Сантос" и завершил карьеру в 1999 году, в возрасте 29 лет, когда был приговорен к шести месяцам тюрьмы. В 2005 году был реабилитирован, однако уже в 2006 году сидел в тюрьме полгода за причастие к торговле наркотиками.