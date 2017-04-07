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Канте: лучшим игроком сезона в АПЛ является Азар
Полузащитник "Челси" НГоло Канте выбрал лучшего игрока сезона в английской Премьер-лиге, а также прокомментировал шансы на победу его команды в нынешнем сезоне.
"Лучший игрок сезона в Премьер-лиге? Мне определиться с выбором просто: Эден Азар. Все могут видеть, что он делает на поле. Он является игроком другого класса по сравнению с остальными.
Что касается судьбы будущего чемпиона, то нам предстоит ещё восемь матчей, из которых нужно выиграть минимум шесть. Среди наших конкурентов у "Тоттенхэма" очень сильная команда, играющая в хороший футбол. Поэтому гонка за титул ещё не закончена, нам предстоит за него бороться. Возможно, "Тоттенхэм" или "Ливерпуль" ещё включатся в эту гонку, поэтому нам нужно сосредоточиться на своих матчах. Теоретически нам хватит шести побед, и лучше добиться их как можно скорее", – цитирует Канте Sky Sports.
"Лучший игрок сезона в Премьер-лиге? Мне определиться с выбором просто: Эден Азар. Все могут видеть, что он делает на поле. Он является игроком другого класса по сравнению с остальными.
Что касается судьбы будущего чемпиона, то нам предстоит ещё восемь матчей, из которых нужно выиграть минимум шесть. Среди наших конкурентов у "Тоттенхэма" очень сильная команда, играющая в хороший футбол. Поэтому гонка за титул ещё не закончена, нам предстоит за него бороться. Возможно, "Тоттенхэм" или "Ливерпуль" ещё включатся в эту гонку, поэтому нам нужно сосредоточиться на своих матчах. Теоретически нам хватит шести побед, и лучше добиться их как можно скорее", – цитирует Канте Sky Sports.
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