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Юлиан Дракслер: год назад Озил звал меня в "Арсенал", теперь я зову его в "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер признался, что был бы рад видеть своего друга и соотечественника Месута Озила в парижском клубе.
"Да, я бы хотел увидеть моего друга здесь, потому что контракт Месута с "Арсеналом" почти закончился, остался ещё один год. Он отличный футболист, мне нравится играть с ним в сборной, и я хочу поиграть вместе с Озилом и в "ПСЖ".
Мы общаемся и подначиваем друг друга, как часто делают друзья. Я говорю ему: "Переходи в "ПСЖ". Он смеется, потому что год назад сам звал меня в "Арсенал".
Я не знаю, какие у него планы, но, как я уже сказал, я хотел бы увидеть его здесь, потому что он отличный игрок и очень приятный человек", - сказал Дракслер в эфире SFR Sport.
Чемпионат
"Да, я бы хотел увидеть моего друга здесь, потому что контракт Месута с "Арсеналом" почти закончился, остался ещё один год. Он отличный футболист, мне нравится играть с ним в сборной, и я хочу поиграть вместе с Озилом и в "ПСЖ".
Мы общаемся и подначиваем друг друга, как часто делают друзья. Я говорю ему: "Переходи в "ПСЖ". Он смеется, потому что год назад сам звал меня в "Арсенал".
Я не знаю, какие у него планы, но, как я уже сказал, я хотел бы увидеть его здесь, потому что он отличный игрок и очень приятный человек", - сказал Дракслер в эфире SFR Sport.
Чемпионат
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