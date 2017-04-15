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Юлиан Дракслер: год назад Озил звал меня в "Арсенал", теперь я зову его в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер признался, что был бы рад видеть своего друга и соотечественника Месута Озила в парижском клубе.

"Да, я бы хотел увидеть моего друга здесь, потому что контракт Месута с "Арсеналом" почти закончился, остался ещё один год. Он отличный футболист, мне нравится играть с ним в сборной, и я хочу поиграть вместе с Озилом и в "ПСЖ".

Мы общаемся и подначиваем друг друга, как часто делают друзья. Я говорю ему: "Переходи в "ПСЖ". Он смеется, потому что год назад сам звал меня в "Арсенал".

Я не знаю, какие у него планы, но, как я уже сказал, я хотел бы увидеть его здесь, потому что он отличный игрок и очень приятный человек", - сказал Дракслер в эфире SFR Sport.

Чемпионат
Теги: Дракслер Озил
Сегодня, 11:51
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
и это правильно,товарищ!ПСЖ на подъеме,очевидно,"тренеришка
" рулит,несчастный случай с Барсой забудем! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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