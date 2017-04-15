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Пабло Освальдо признался, что курил в раздевалке вместе с Буффоном и тренером

Экс-форвард сборной Италии Пабло Освальдо признался, что курил в расположении национальной команды.

"Да я курил в раздевалке сборной Италии, но я был не один. Мы курили вместе с Буффоном и тренером", – цитирует Освальдо Football Italia.

Сообщается, что, скорее всего, футболист имеет в виду Чезаре Пранделли, который занимал пост тренера команды с 2010 по 2014 годы.
Теги: Освальдо Сборная Италии
Сегодня, 12:21
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(1)
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:45) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
наверное не в затяг....
Регистрация: 14.03.2010
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