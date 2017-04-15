Пабло Освальдо признался, что курил в раздевалке вместе с Буффоном и тренером

Экс-форвард сборной Италии Пабло Освальдо признался, что курил в расположении национальной команды."Да я курил в раздевалке сборной Италии, но я был не один. Мы курили вместе с Буффоном и тренером", – цитирует Освальдо Football Italia.Сообщается, что, скорее всего, футболист имеет в виду Чезаре Пранделли, который занимал пост тренера команды с 2010 по 2014 годы.