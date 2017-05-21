"Монако" отказался отпускать Мбаппе в "Реал" за €120 млн

"Монако" отказался от выгодного предложения по продаже нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Telegraph.По данным издания, мадридский "Реал" предложил монегаскам за форварда €120 млн, однако руководство французского клуба ответило отказом."Монако" намерен продлить контракт с 18-летним Мбаппе и оставить его в команде еще хотя бы на один сезон.