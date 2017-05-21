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"Монако" отказался отпускать Мбаппе в "Реал" за €120 млн

"Монако" отказался от выгодного предложения по продаже нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, мадридский "Реал" предложил монегаскам за форварда €120 млн, однако руководство французского клуба ответило отказом.

"Монако" намерен продлить контракт с 18-летним Мбаппе и оставить его в команде еще хотя бы на один сезон.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Монако Реал Трансферы
Сегодня, 11:17
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№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 12:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это тот же Телеграф, который про Слуцкого писал?
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:34) #
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Во зажрались: уже 120 миллионов евро для них не деньги!!?? flushed
Тут за Головина хотят (пока только - ХОТЯТ smile ) 20 миллионов от "Челси" поиметь, а тут - 120!
Регистрация: 6.08.2008
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