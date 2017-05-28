Диего Коста: оставлю "Челси" только ради "Атлетико"

Нападающий лондонского "Челси" Диего Коста признался, что не намерен переходить в другую команду в летнее трансферное окно."Я оставлю "Челси" только ради "Атлетико". В ином случае останусь здесь. Я не заинтересован в других клубах", — приводит слова Косты издание Mirror.В минувшем сезоне форвард провел за "Челси" 35 матчей, в которых забил 20 мяч и сделал десять результативных передач.