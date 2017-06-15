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Клаудио Раньери стал главным тренером "Нанта"

Итальянец Клаудио Раньери стал новым главным тренером "Нанта".

Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее специалист работал в английском "Лестере", с которым становился чемпионом АПЛ.

"Газета.ру"
Теги: Раньери Нант
Сегодня, 21:44
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