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Клаудио Раньери стал главным тренером "Нанта"
Итальянец Клаудио Раньери стал новым главным тренером "Нанта".
Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее специалист работал в английском "Лестере", с которым становился чемпионом АПЛ.
"Газета.ру"
Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее специалист работал в английском "Лестере", с которым становился чемпионом АПЛ.
"Газета.ру"
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