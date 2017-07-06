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Артем Милевский подписал контракт с брестским "Динамо"

Нападающий Артем Милевский стал игроком брестского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на 1,5 года.

В прошлом сезоне Милевский выступал в составе "Тосно".
Теги: Милевский
Сегодня, 19:42
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