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Лионель Месси по новому контракту будет зарабатывать около 60 млн в год

Зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси, согласно его новому контракту с "Барселоной".

По информации Sunday Times, Прежний контракт истекал летом 2018 года, но каталонцы договорились с нападающим о продлении соглашения. Новый договор, рассчитанный до 2021 года, будет подписан, когда Лионель вернется в команду для участия в предсезонной подготовке.

Официально "Барселона" условия контракта Месси не оглашала.

"Газета.ру"
Теги: Месси
Сегодня, 10:21
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