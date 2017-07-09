Лионель Месси по новому контракту будет зарабатывать около 60 млн в год

Зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси, согласно его новому контракту с "Барселоной".По информации Sunday Times, Прежний контракт истекал летом 2018 года, но каталонцы договорились с нападающим о продлении соглашения. Новый договор, рассчитанный до 2021 года, будет подписан, когда Лионель вернется в команду для участия в предсезонной подготовке.Официально "Барселона" условия контракта Месси не оглашала.