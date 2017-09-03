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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Уэйн Руни: в будущем мне бы хотелось стать тренером
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни сообщил, что не собирается возобновлять карьеру в сборной Англии.
"Видел несколько раз, как игроки завершали карьеры в сборной, а потом возвращались, но это неправильно. Парни, которые сейчас пытаются попасть на чемпионат мира в России, заслуживают участия в турнире, поэтому мое решение окончательное. Игроком в сборную Англии я уже не вернусь.
Я всегда интересовался просмотром игр и тактической стороной матчей, а также разговаривал с тренерами, с которыми работал вместе. Поэтому в будущем мне бы хотелось стать тренером", — цитирует его talkSPORT.
"Газета.ру"
"Видел несколько раз, как игроки завершали карьеры в сборной, а потом возвращались, но это неправильно. Парни, которые сейчас пытаются попасть на чемпионат мира в России, заслуживают участия в турнире, поэтому мое решение окончательное. Игроком в сборную Англии я уже не вернусь.
Я всегда интересовался просмотром игр и тактической стороной матчей, а также разговаривал с тренерами, с которыми работал вместе. Поэтому в будущем мне бы хотелось стать тренером", — цитирует его talkSPORT.
"Газета.ру"
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