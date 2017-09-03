Уэйн Руни: в будущем мне бы хотелось стать тренером

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни сообщил, что не собирается возобновлять карьеру в сборной Англии."Видел несколько раз, как игроки завершали карьеры в сборной, а потом возвращались, но это неправильно. Парни, которые сейчас пытаются попасть на чемпионат мира в России, заслуживают участия в турнире, поэтому мое решение окончательное. Игроком в сборную Англии я уже не вернусь.Я всегда интересовался просмотром игр и тактической стороной матчей, а также разговаривал с тренерами, с которыми работал вместе. Поэтому в будущем мне бы хотелось стать тренером", — цитирует его talkSPORT.