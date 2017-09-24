Андрей Ярмоленко: только дай Обамеянгу в зону - ни один защитник его не догонит

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал, что постепенно у него улучшаются взаимодействия с партнерами.– Я бы не на этом акцентировал внимание, а на том, что у меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами. Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас.Взять, например, Пьер-Эмерика Обамеянга. Дай ему только в зону – и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное – с каждым матчем я все больше и больше понимаю партнеров, и мне становится легче играть.– Всегда стараюсь действовать по ситуации. Если партнер находится в более выгодном положении, отдаю передачу. Смысл таскать этот мяч...