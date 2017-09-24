Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:25
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
14:42
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
12:38
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
04:40
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Андрей Ярмоленко: только дай Обамеянгу в зону - ни один защитник его не догонит
Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал, что постепенно у него улучшаются взаимодействия с партнерами.
– Для болельщиков главные ТТД – забитые мячи и голевые передачи. Можете сказать, что с каждым результативным действием у вас добавляется уверенности?
– Я бы не на этом акцентировал внимание, а на том, что у меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами. Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас.
Взять, например, Пьер-Эмерика Обамеянга. Дай ему только в зону – и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное – с каждым матчем я все больше и больше понимаю партнеров, и мне становится легче играть.
– У вас стало намного меньше обводок, чем было в "Динамо".
– Всегда стараюсь действовать по ситуации. Если партнер находится в более выгодном положении, отдаю передачу. Смысл таскать этот мяч...
Zbirna.com
– Для болельщиков главные ТТД – забитые мячи и голевые передачи. Можете сказать, что с каждым результативным действием у вас добавляется уверенности?
– Я бы не на этом акцентировал внимание, а на том, что у меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами. Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас.
Взять, например, Пьер-Эмерика Обамеянга. Дай ему только в зону – и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное – с каждым матчем я все больше и больше понимаю партнеров, и мне становится легче играть.
– У вас стало намного меньше обводок, чем было в "Динамо".
– Всегда стараюсь действовать по ситуации. Если партнер находится в более выгодном положении, отдаю передачу. Смысл таскать этот мяч...
Zbirna.com
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.