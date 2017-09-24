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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Винченцо Монтелла: проект "Милана" нельзя списывать со счетов
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал гостевое поражение от «Сампдории» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии.
«Не понравилась игра «Милана». Мы сыграли недостаточно качественно и решительно. У нас не было правильного настроя, а почему его не было, придётся разбираться. Никто из игроков нашей команды не выступил сегодня хорошо. У нас много талантливых футболистов, предстоит провести большую работу. «Милан» не является проектом, который уже можно списывать со счетов.
Я разочарован сегодняшней игрой. Мы были эмоционально опустошены. Возможно, сказалось, что это третий матч за последнюю неделю. Нужно анализировать ситуацию», — цитирует Монтеллу Football Italia.
«Милан» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
Чемпионат
«Не понравилась игра «Милана». Мы сыграли недостаточно качественно и решительно. У нас не было правильного настроя, а почему его не было, придётся разбираться. Никто из игроков нашей команды не выступил сегодня хорошо. У нас много талантливых футболистов, предстоит провести большую работу. «Милан» не является проектом, который уже можно списывать со счетов.
Я разочарован сегодняшней игрой. Мы были эмоционально опустошены. Возможно, сказалось, что это третий матч за последнюю неделю. Нужно анализировать ситуацию», — цитирует Монтеллу Football Italia.
«Милан» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
Чемпионат
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