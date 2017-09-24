Винченцо Монтелла: проект "Милана" нельзя списывать со счетов

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал гостевое поражение от «Сампдории» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии.«Не понравилась игра «Милана». Мы сыграли недостаточно качественно и решительно. У нас не было правильного настроя, а почему его не было, придётся разбираться. Никто из игроков нашей команды не выступил сегодня хорошо. У нас много талантливых футболистов, предстоит провести большую работу. «Милан» не является проектом, который уже можно списывать со счетов.Я разочарован сегодняшней игрой. Мы были эмоционально опустошены. Возможно, сказалось, что это третий матч за последнюю неделю. Нужно анализировать ситуацию», — цитирует Монтеллу Football Italia.«Милан» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.