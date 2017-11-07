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Александр Зинченко - о дебюте за "Манчестер Сити": безусловно, у меня было много ошибок

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал свой дебют за "горожан" в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном". Встреча завершилась победой "МС" в серии пенальти - 4:1.

"Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере.

Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят", – передает слова Зинченко "Чемпионат" со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 10:39
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№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Зинченко молодчага. Передавай привет Уфе.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Сибирь»
пиздуй до дома до хаты в родную Укропию.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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