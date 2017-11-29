Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андреа Пирло: в "Милане" мы часто воровали идеи исполнения штрафных друг у друга

Бывший полузащитник "Милана" Андреа Пирло рассказал о том, как учился исполнять "стандарты".

"Когда я играл за "Милан", в команде были такие исполнители, как Дэвид Бекхэм и Кларенс Зеедорф. Разумеется, это самые настоящие мастера стандартов. Перед тем, как исполнить штрафной, мы много общались, и часто воровали идеи друг у друга.

Ранее я наблюдал, как бразилец Жуниньо исполняет стандарты. Я не мог понять, каким образом он наносит такие удары. В конечном итоге, я придумал свой собственный стиль", – цитирует Пирло "Советский спорт" со ссылкой на L'Equipe.
Теги: Пирло Милан
Сегодня, 09:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.