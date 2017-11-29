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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андреа Пирло: в "Милане" мы часто воровали идеи исполнения штрафных друг у друга
Бывший полузащитник "Милана" Андреа Пирло рассказал о том, как учился исполнять "стандарты".
"Когда я играл за "Милан", в команде были такие исполнители, как Дэвид Бекхэм и Кларенс Зеедорф. Разумеется, это самые настоящие мастера стандартов. Перед тем, как исполнить штрафной, мы много общались, и часто воровали идеи друг у друга.
Ранее я наблюдал, как бразилец Жуниньо исполняет стандарты. Я не мог понять, каким образом он наносит такие удары. В конечном итоге, я придумал свой собственный стиль", – цитирует Пирло "Советский спорт" со ссылкой на L'Equipe.
"Когда я играл за "Милан", в команде были такие исполнители, как Дэвид Бекхэм и Кларенс Зеедорф. Разумеется, это самые настоящие мастера стандартов. Перед тем, как исполнить штрафной, мы много общались, и часто воровали идеи друг у друга.
Ранее я наблюдал, как бразилец Жуниньо исполняет стандарты. Я не мог понять, каким образом он наносит такие удары. В конечном итоге, я придумал свой собственный стиль", – цитирует Пирло "Советский спорт" со ссылкой на L'Equipe.
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