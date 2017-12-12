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Криштиану Роналду: я самый гармоничный футболист, лучше, чем я, игрока нет

Обладатель пятого "Золотого мяча" Криштиану Роналду заявил, что он самый гармоничный футболист в мире.

"Я уважаю всех футболистов, у каждого свои достоинства, но лучше, чем я, игрока нет. Не вижу такого. Да я всегда это знал. Никто из футболистов не может сделать что-то, что я не повторю. Зато я делаю такое, на что многие не способны. Я – самый гармоничный футболист на свете. Бью с обеих ног, скоростной, мощный, хорошо играю головой, могу забить, могу отдать голевой пас.

Кто-то, конечно, скажет, что Неймар или Месси – лучше. Но знаю точно, я – самый гармоничный. Я - лучший футболист в истории футбола, хотя бывают и трудные периоды. Как нам часто повторяет на тренировках Зидан, трудности на то и нужны, чтобы по-настоящему оценить победу. Когда что-то не получается, заставляешь себя вкалывать еще больше. Когда не забиваешь – злишься и досадуешь на себя. Так и должно быть. Иначе ты просто пофигист.

Поэтому, если что-то не получается в матче, на тренировке – проклинаю сам себя. Но как только покидаю стадион или базу – все! Я снова нормальный человек", - передает слова Роналду "Советский спорт" со ссылкой на France Football.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 14:58
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