Андреа Пирло может провести выставочный матч в составе перуанского клуба

Бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло может возобновить игровую карьеру футболиста.Клуб "Университарио" из Перу предложил 38-летнему итальянцу провести в январе выставочный матч в рамках презентации новой формы клуба."Договоренности пока нет", - сказал один из организаторов мероприятия.