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Андреа Пирло может провести выставочный матч в составе перуанского клуба

Бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло может возобновить игровую карьеру футболиста.

Клуб "Университарио" из Перу предложил 38-летнему итальянцу провести в январе выставочный матч в рамках презентации новой формы клуба.

"Договоренности пока нет", - сказал один из организаторов мероприятия.

Газета.Ru
Теги: Пирло
Сегодня, 09:55
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