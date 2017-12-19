"ПСЖ": дайте нам знать, за сколько "Барселона" купила Неймара в 2013 году

Спортивный директор "ПСЖ" Антеру Энрике заявил, что в французском клубе не обеспокоены расследованием Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении клуба из-за возможного нарушения правил финансового фейр-плей."Мы спокойны. Мы знаем свою ответственность и ограничения, наложенные на нас УЕФА. Этим летом мы провели два исключительные трансфера. Неймар и Килиан Мбаппе? согласились присоединиться к нам. Это была уникальная возможность. Что мы должны делать в таком случае? Мы решили подписать их, а затем приспособиться", — сказал Энрике.Также он подчеркнул, что в "ПСЖ" ничего не нарушили, проведя трансфер бразильца Неймара во французский клуб из "Барселоны"."Президент Ла Лиги критикует трансфер Неймара?. Если так, то дайте нам знать, за сколько "Барселона" купила бразильца в 2013 году. Сколько клуб действительно заплатил Неймару? Мы, ПСЖ, делаем все юридически, выплачивая сумму отступных", — сказал он.Летом 2017 года "ПСЖ" выкупил у "Барселоны" нападающего Неймара за рекордные €222 млн. Также французский клуб пополнил форвард Килиан Мбаппе из «Монако», перешедший в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с обязательным правом выкупа в 2018 году.