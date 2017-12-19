"ПСЖ": дайте нам знать, за сколько "Барселона" купила Неймара в 2013 году

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:42
Виталий Мутко: покупка прав на трансляции ЧМ-2018? Рассчитываю, что до Нового года появятся позитивные новости (1)
Виталий Мутко: покупка прав на трансляции ЧМ-2018? Рассчитываю, что до Нового года появятся позитивные новости (1)
19:16
Юрий Белоус: Карпин не привык работать в тех условиях, которые его могут ожидать в "Ростове" (2)
Юрий Белоус: Карпин не привык работать в тех условиях, которые его могут ожидать в "Ростове" (2)
18:49
Наиль Измайлов: сыграть достойно в Лиге чемпионов - это не значит выйти в следующий раунд или попасть в Лигу Европы (3)
Наиль Измайлов: сыграть достойно в Лиге чемпионов - это не значит выйти в следующий раунд или попасть в Лигу Европы (3)
15:34
Александр Мостовой: станет ли наш чемпионат интереснее с возвращением Карпина? Это смешно (28)
Александр Мостовой: станет ли наш чемпионат интереснее с возвращением Карпина? Это смешно (28)
14:38
Смолов и "Вест Хэм". Надо ли ехать? (6)
Смолов и "Вест Хэм". Надо ли ехать? (6)
13:59
Валерий Карпин может взять в "Ростов" своего бывшего ассистента по "Спартаку" и "Мальорке" (1)
Валерий Карпин может взять в "Ростов" своего бывшего ассистента по "Спартаку" и "Мальорке" (1)
13:55
Президент "Ростова": Карпин - опытный, харизматичный тренер, который хочет добиться результата (6)
Президент "Ростова": Карпин - опытный, харизматичный тренер, который хочет добиться результата (6)
12:42
Лучано Спаллетти: мои игроки не те, кто проиграл 1:3, а те, кто набрал 40 очков в 17 матчах (3)
Лучано Спаллетти: мои игроки не те, кто проиграл 1:3, а те, кто набрал 40 очков в 17 матчах (3)
"ПСЖ": дайте нам знать, за сколько "Барселона" купила Неймара в 2013 году
Спортивный директор "ПСЖ" Антеру Энрике заявил, что в французском клубе не обеспокоены расследованием Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении клуба из-за возможного нарушения правил финансового фейр-плей.
"Мы спокойны. Мы знаем свою ответственность и ограничения, наложенные на нас УЕФА. Этим летом мы провели два исключительные трансфера. Неймар и Килиан Мбаппе? согласились присоединиться к нам. Это была уникальная возможность. Что мы должны делать в таком случае? Мы решили подписать их, а затем приспособиться", — сказал Энрике.
Также он подчеркнул, что в "ПСЖ" ничего не нарушили, проведя трансфер бразильца Неймара во французский клуб из "Барселоны".
"Президент Ла Лиги критикует трансфер Неймара?. Если так, то дайте нам знать, за сколько "Барселона" купила бразильца в 2013 году. Сколько клуб действительно заплатил Неймару? Мы, ПСЖ, делаем все юридически, выплачивая сумму отступных", — сказал он.
Летом 2017 года "ПСЖ" выкупил у "Барселоны" нападающего Неймара за рекордные €222 млн. Также французский клуб пополнил форвард Килиан Мбаппе из «Монако», перешедший в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с обязательным правом выкупа в 2018 году.
"Газета.ру"
"Мы спокойны. Мы знаем свою ответственность и ограничения, наложенные на нас УЕФА. Этим летом мы провели два исключительные трансфера. Неймар и Килиан Мбаппе? согласились присоединиться к нам. Это была уникальная возможность. Что мы должны делать в таком случае? Мы решили подписать их, а затем приспособиться", — сказал Энрике.
Также он подчеркнул, что в "ПСЖ" ничего не нарушили, проведя трансфер бразильца Неймара во французский клуб из "Барселоны".
"Президент Ла Лиги критикует трансфер Неймара?. Если так, то дайте нам знать, за сколько "Барселона" купила бразильца в 2013 году. Сколько клуб действительно заплатил Неймару? Мы, ПСЖ, делаем все юридически, выплачивая сумму отступных", — сказал он.
Летом 2017 года "ПСЖ" выкупил у "Барселоны" нападающего Неймара за рекордные €222 млн. Также французский клуб пополнил форвард Килиан Мбаппе из «Монако», перешедший в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с обязательным правом выкупа в 2018 году.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.