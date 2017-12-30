Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Криштиану Роналду: я бы хотел заниматься съемкой фильмов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

"Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.

Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других вещей", - цитирует Роналду Marca.
Теги: Роналду
Сегодня, 18:03
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
при его мании величия, после первой же критики не выдержит...
Регистрация: 14.03.2010
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (2)

Он столько заработал....что может Сам выбирать чем ему заниматься....а заработал своим трудом и по делу....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 18:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Visio
Фильмы для взрослых


На самом деле круто сниматься в порно. Столько элитной красоты девушек будешь иметь. которых не суждено иметь в обычной жизни если бабла нет
Регистрация: 7.12.2017
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:17) #
  • -3
  •  (5)

Клубничка? Вряд ли. А вот голубика - в самый раз.
Регистрация: 30.08.2008
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Фильмы для взрослых
Регистрация: 17.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.