Нападающий "Гремио" Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке по версии уругвайского издания El Pa?s. В голосовании принимали участие 386 спортивных журналистов.Бразилец набрал 49,46 процента голосов. На втором месте расположился форвард "Фламенго" Хосе Паоло Герреро (17,66). Тройку замкнул одноклубник Луана - хавбек Артур (12,5).Напомним, летом этого года Луан мог перейти в "Спартак". Позже футболист выиграл Кубок Либертадорес в составе "Гремио".