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Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке

Нападающий "Гремио" Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке по версии уругвайского издания El Pa?s. В голосовании принимали участие 386 спортивных журналистов.

Бразилец набрал 49,46 процента голосов. На втором месте расположился форвард "Фламенго" Хосе Паоло Герреро (17,66). Тройку замкнул одноклубник Луана - хавбек Артур (12,5).

Напомним, летом этого года Луан мог перейти в "Спартак". Позже футболист выиграл Кубок Либертадорес в составе "Гремио".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луан Гремио
Вчера, 22:02
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(0)
№1 Написал: язва Москва (Вчера, 22:27) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем к первому сбору


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
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