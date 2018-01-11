"Эвертон" готов заплатить 20 миллионов фунтов за Уолкотта

"Эвертон" предложит "Арсеналу" 20 миллионов фунтов за Тео Уолкотта, сообщает The Telegraph. При этом "ириски" готовы предложить футболисту ту же зарплату, что он получает в лондонском клубе – 110 тысяч фунтов в неделю.Напомним, что контракт Уолкотта с "Арсеналом" рассчитан до 2019 года. Ранее сообщалось, что интерес к англичанину проявляют "Саутгемптон", "Вест Хэм", "Ньюкасл". В текущем сезоне Уолкотт сыграл в 15 матчах во всех турнирах. На его счету 4 гола и 5 результативных передач.