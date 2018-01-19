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Джейми Каррагер: не представляю более подходящей замены для Венгера, чем Конте
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что главный тренер "Челси" Антонио Конте является лучшим кандидатом на смену наставника "Арсенала" Арсена Венгера.
"Не могу представить более подходящую замену для Арсена Венгера, чем Антонио Конте. Это стало бы одним из самых мудрых тренерских назначений в истории английской Премьер-лиги. Только представьте себе Конте, разочаровавшийся в отношении к себе в "Челси", возглавляет "Арсенал".
Конте слишком хорош, чтобы его увольнять. В «Челси» должны отчаянно пытаться удержать его не только для того, чтобы он принёс клубу больше успеха в будущем, но и для того, чтобы он не обогнал команду, когда возглавит другой клуб АПЛ. Если руководство "Челси" этого не осознаёт, "Арсенал" должен сделать всё, что в их силах, чтобы заполучить Антонио", – цитирует Каррагера The Telegraph.
"Чемпионат.сом"
"Не могу представить более подходящую замену для Арсена Венгера, чем Антонио Конте. Это стало бы одним из самых мудрых тренерских назначений в истории английской Премьер-лиги. Только представьте себе Конте, разочаровавшийся в отношении к себе в "Челси", возглавляет "Арсенал".
Конте слишком хорош, чтобы его увольнять. В «Челси» должны отчаянно пытаться удержать его не только для того, чтобы он принёс клубу больше успеха в будущем, но и для того, чтобы он не обогнал команду, когда возглавит другой клуб АПЛ. Если руководство "Челси" этого не осознаёт, "Арсенал" должен сделать всё, что в их силах, чтобы заполучить Антонио", – цитирует Каррагера The Telegraph.
"Чемпионат.сом"
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