Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4041
Ситуация на юго-востоке Украины 119288
Зенит 104505
КБ-Гостевая 26596
Отдых в Крыму. 173
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

Антони Марсьяль покинет "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с форвардом Антони Марсьялем.

При этом манкунианцы предпочли бы, чтобы 22-летний француз продолжил карьеру не в английской премьер-лиге, где в нем заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм", а в зарубежном клубе.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Ювентус", готовый выложить за него 50 млн евро.

Daily Mail
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.