Антони Марсьяль покинет "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с форвардом Антони Марсьялем.При этом манкунианцы предпочли бы, чтобы 22-летний француз продолжил карьеру не в английской премьер-лиге, где в нем заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм", а в зарубежном клубе.Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Ювентус", готовый выложить за него 50 млн евро.