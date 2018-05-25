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Роналдиньо прокомментировал информацию о свадьбе с двумя девушками

Бывший-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал информацию о своей женитьбе на двух девушках одновременно.

"Это огромная ложь. Они (журналисты — прим.) рассказали об этом, но это ложь. Весь мир мне звонит. Я не собираюсь жениться", — заявил Роналдиньо.

"Газета.ру"
Теги: Роналдиньо
Вчера, 23:16
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