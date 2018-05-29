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"Барселона" начала переговоры о трансфере Кристиана Эриксена

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Espana Sport, каталонцы уже начали переговоры с лондонским клубом по поводу трансфера датчанина.

Эриксен имеет контракт с "Тоттенхэмом" до 2020 года. Он провел в Лондоне пять сезонов, сыграв 226 матчей и забив 56 мячей. Главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино выступил против ухода Эриксена.
Теги: Эриксен Барселона
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