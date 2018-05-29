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Мануэль Нойер впервые с сентября 2017 вышел на поле

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер впервые после тяжелой травмы принял участие в матче

Подопечные Йоахима Лева в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года провели контрольный матч со сборной Германии U-20. Встреча проходила в закрытом режиме.

Как сообщает пресс-служба "Баварии", Нойер отыграл первые 30 минут, а сборная Германии обыграла молодежную команду со счетом 7:1. Нойера в воротах заменил Марк-Андре тер Штеген.
Теги: Нойер Сборная Германии
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