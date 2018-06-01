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Бывший главный тренер "Спартака" может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером "Реала", сообщает The Sun.

Напомним, вчера "Королевский клуб" покинул француз Зинедин Зидан, который с "Реалом" выиграл три Лиги чемпионов.

Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.

Ранее сообщалось, что "Реал" связался с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино насчет возможности перейти в мадридский клуб.
Теги: Лаудруп Реал
Сегодня, 19:28
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(4)
№9 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Можно сразу Криштину.....а можно вообще без коача......по ютубу)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
я думал Валера laughing

Честно говоря, подумал про Эмери, но и Лаудруп вполне себе. Я ему от всей души желаю успеха, судьба злодейка, даже таких уважаемых людей может привести в клоаку(!), и какой, в связи с этим, был в его тренерской карьере казус, откровенно касающейся нашей футбольной непристойностью. Но даже у нас не услышишь, что он плохой тренер, просто все понимают, какой плохой спартак.
Удачи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:03) #
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online

Бред,какой Лаудруп!!? Хотя и Зидан кем был до этого ,как тренер !? А успехи изумительные!!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (3)

Да ну...
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (3)

Анчелотти выгнал, Зидана ушел, теперь Лаудрупа тащит-Перес остановись, бл...ть rage
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
я думал Валера laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:44) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Это чтож будет не Реал, а Хрюал?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: stainless
Экс-игрок "Барселоны"

Экс-тренер Спартака, Пончик.
Как там ваши прежние поживают? Беглый Пиле все в бегах? А Пельменя из бара Голубая Устрица в Голландии выковыряли? smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 19:32) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Экс-игрок "Барселоны" возглавит "Реал"? smile НЕ ВЕРЮ!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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