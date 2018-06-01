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Бывший главный тренер "Спартака" может возглавить "Реал"
Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером "Реала", сообщает The Sun.
Напомним, вчера "Королевский клуб" покинул француз Зинедин Зидан, который с "Реалом" выиграл три Лиги чемпионов.
Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.
Ранее сообщалось, что "Реал" связался с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино насчет возможности перейти в мадридский клуб.
Напомним, вчера "Королевский клуб" покинул француз Зинедин Зидан, который с "Реалом" выиграл три Лиги чемпионов.
Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.
Ранее сообщалось, что "Реал" связался с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино насчет возможности перейти в мадридский клуб.
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