Бывший главный тренер "Спартака" может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером "Реала", сообщает The Sun.Напомним, вчера "Королевский клуб" покинул француз Зинедин Зидан, который с "Реалом" выиграл три Лиги чемпионов.Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.Ранее сообщалось, что "Реал" связался с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино насчет возможности перейти в мадридский клуб.