Семин прокомментировал возможное возвращение на пост главного тренера "Локомотива"

"Готов ли вернуться в "Локомотив", если поступит предложение от клуба? Это вопрос не ко мне. Но если будет предложение, то будем в этом плане иметь разговор.
К болельщикам "Локомотива" я всегда относился очень хорошо, и они мне всегда помогали добиваться больших результатов", - сказал Семин.
Ранее глава совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об уходе с поста главного тренера Михаила Галактионова. Однако официально клуб нигде об отставке Галактионова пока не сообщал.
"Железнодорожники" набрали 11 очков по итогам 14 сыгранных туров и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.
Источник: Sport24