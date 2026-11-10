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Семин прокомментировал возможное возвращение на пост главного тренера "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном возвращении в клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Готов ли вернуться в "Локомотив", если поступит предложение от клуба? Это вопрос не ко мне. Но если будет предложение, то будем в этом плане иметь разговор.

К болельщикам "Локомотива" я всегда относился очень хорошо, и они мне всегда помогали добиваться больших результатов", - сказал Семин.

Ранее глава совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об уходе с поста главного тренера Михаила Галактионова. Однако официально клуб нигде об отставке Галактионова пока не сообщал.

"Железнодорожники" набрали 11 очков по итогам 14 сыгранных туров и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.

Источник: Sport24

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