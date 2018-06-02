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Марек Гамшик останется в "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик не собирается уезжать в Китай, сообщил его отец Рихард.

"Марек всегда говорил, что собирается отработать контракт с "Наполи". У него соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон.

Разговоры про Китай – домыслы прессы. Анчелотти звонил Мареку, и сын рад звонку и роли, которая у него может быть в новом сезоне", – цитирует отца игрока CalcioNapoli24
Теги: Гамшик Наполи
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