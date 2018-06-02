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Алисон Бекер может продолжить карьеру в "Реале"

Голкипер "Ромы" Алисон Бекер пока не принял окончательного решения по поводу своего будущего.

По информации испанского издания Marca, если футболист все же решит покинуть римскую команду, то хочет перейти в мадридский "Реал". Интерес к нему также проявляет "Ливерпуль", но бразилец отклонит все предложения ради трансфера в стан "сливочных".

Отмечается, что руководство "волков" готово рассмотреть варианты продажи Алисона за €90 млн.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 49 матчей, в которых пропустил 47 мячей.

"Газета.ру"
Теги: Алиссон Рома Реал Трансферы
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