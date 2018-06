Игрок "Ромы" показал шрам после операции на мозге

Antes eu olhava para minha cicatriz e lamentava por tudo aquilo que eu tinha perdido em minha vida Agora Deus me faz enxergar que essa cicatriz ? uma marca de renascimento , hoje sou um pai melhor, um marido melhor , um filho melhor , um amigo melhor Toda vez que olho essa cicatriz me lembro de tudo o que passei pra chegar at? hoje e n?o importa quantas vezes eu fracasse a cada manh? q levanto da minha cama ? mais uma oportunidade q Deus me est? dando de ir atr?s dos meus sonhos , nunca ? tarde pra sonhar , Deus est? no controle da minha vida !!! N?o desisto nunca , a vida ? muito linda , vamos viver todos os dias como se fosse o ?ltimo , bom domingo a todos, Jesus te ama !!!

A post shared by LC15 (@le_castan) on Jun 3, 2018 at 12:34am PDT