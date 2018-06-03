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Игрок "Ромы" показал шрам после операции на мозге

Защитник "Ромы" Леандро Кастан рассказал о своем шраме на затылке, который остался после операции на мозге.

Бразилец получил удар в голову во время матча в августе 2014 года и несколько дней испытывал головокружение. Обследование выявило у него каверному мозга — сосудистые образования, которые были удалены в ходе операции в декабре 2014-го. 31-летний футболист вернулся на поле лишь год спустя, но потерял место в составе "Ромы", выступая в аренде в других командах.

"Раньше я смотрел на свой шрам и жаловался на все, что потерял в жизни. Но теперь бог показывает мне, что шрам является знаком моего возрождения. Сейчас я стал лучше как отец, как муж, как сын, как друг. Видя шрам, я вспоминаю, через что пришлось пройти, и просыпаюсь с утра ради еще одной возможности, которую бог дал, чтобы исполнить свои мечты. Мечтать никогда не поздно. Я не сдамся, жизнь прекрасна, давайте проживать каждый день как последний", — написал Кастан в "инстаграме".

Теги: Рома
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