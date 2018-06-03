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Игрок "Ромы" показал шрам после операции на мозге
Защитник "Ромы" Леандро Кастан рассказал о своем шраме на затылке, который остался после операции на мозге.
Бразилец получил удар в голову во время матча в августе 2014 года и несколько дней испытывал головокружение. Обследование выявило у него каверному мозга — сосудистые образования, которые были удалены в ходе операции в декабре 2014-го. 31-летний футболист вернулся на поле лишь год спустя, но потерял место в составе "Ромы", выступая в аренде в других командах.
"Раньше я смотрел на свой шрам и жаловался на все, что потерял в жизни. Но теперь бог показывает мне, что шрам является знаком моего возрождения. Сейчас я стал лучше как отец, как муж, как сын, как друг. Видя шрам, я вспоминаю, через что пришлось пройти, и просыпаюсь с утра ради еще одной возможности, которую бог дал, чтобы исполнить свои мечты. Мечтать никогда не поздно. Я не сдамся, жизнь прекрасна, давайте проживать каждый день как последний", — написал Кастан в "инстаграме".
Бразилец получил удар в голову во время матча в августе 2014 года и несколько дней испытывал головокружение. Обследование выявило у него каверному мозга — сосудистые образования, которые были удалены в ходе операции в декабре 2014-го. 31-летний футболист вернулся на поле лишь год спустя, но потерял место в составе "Ромы", выступая в аренде в других командах.
"Раньше я смотрел на свой шрам и жаловался на все, что потерял в жизни. Но теперь бог показывает мне, что шрам является знаком моего возрождения. Сейчас я стал лучше как отец, как муж, как сын, как друг. Видя шрам, я вспоминаю, через что пришлось пройти, и просыпаюсь с утра ради еще одной возможности, которую бог дал, чтобы исполнить свои мечты. Мечтать никогда не поздно. Я не сдамся, жизнь прекрасна, давайте проживать каждый день как последний", — написал Кастан в "инстаграме".
Antes eu olhava para minha cicatriz e lamentava por tudo aquilo que eu tinha perdido em minha vida Agora Deus me faz enxergar que essa cicatriz ? uma marca de renascimento , hoje sou um pai melhor, um marido melhor , um filho melhor , um amigo melhor Toda vez que olho essa cicatriz me lembro de tudo o que passei pra chegar at? hoje e n?o importa quantas vezes eu fracasse a cada manh? q levanto da minha cama ? mais uma oportunidade q Deus me est? dando de ir atr?s dos meus sonhos , nunca ? tarde pra sonhar , Deus est? no controle da minha vida !!! N?o desisto nunca , a vida ? muito linda , vamos viver todos os dias como se fosse o ?ltimo , bom domingo a todos, Jesus te ama !!!
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