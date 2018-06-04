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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Мануэля Пеллегрини ограбили в Чили
Новый главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Мануэль Пеллегрини и его жена стали жертвами вооруженных грабителей в Чили, сообщает The Telegraph.
Злоумышленники выкрали сумочку у супруги 64-летнего специалиста, когда пара направлялась в ресторан в субботу вечером. Во время инцидента никто не пострадал.
Грабители скрылись от полицийских на угнанном Porsche Cayenne, который впоследствии бросили. Кроме того, злоумышленники произвели два выстрела в сотрудников правопорядка и раскидали на дороге шипы, что привело к повреждению полицейской машины. Задержать пока никого не удалось.
Злоумышленники выкрали сумочку у супруги 64-летнего специалиста, когда пара направлялась в ресторан в субботу вечером. Во время инцидента никто не пострадал.
Грабители скрылись от полицийских на угнанном Porsche Cayenne, который впоследствии бросили. Кроме того, злоумышленники произвели два выстрела в сотрудников правопорядка и раскидали на дороге шипы, что привело к повреждению полицейской машины. Задержать пока никого не удалось.
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