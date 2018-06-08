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Антонио Конте отказался от предложения "Реала"

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Антонио Конте отказался от работы с мадридским "Реалом", поскольку считает, что игроки испанского клуба не примут его жесткие методы работы.

Ранее сообщалось, что итальянец получил предложение от "сливочных" и стал фаворитом на должность главного тренера.
Теги: Конте Реал
Сегодня, 14:22
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:58) #
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online

Да, расстрельное это место...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да что-то никто не горит желанием плясать под дудку кристины...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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