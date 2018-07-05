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Уэйн Хеннесси продлил контракт с "Кристал Пэлас"

Голкипер Уэйн Хеннесси продолжит выступать за "Кристал Пэлас".

31-летний футболист продлил контракт до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба

Хеннесси перешел в "Кристал Пэлас" в 2014 году из "Вулверхэмптона" и с тех пор сыграл 106 матчей.
Теги: Кристал Пэлас Вулверхэмптон
Сегодня, 09:48
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