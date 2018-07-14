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Источник: Сарри вчера подписал контракт с "Челси"

Маурицио Сарри вчера подписал контракт с "Челси", сообщает Sky Italy.

Отмечается, что вечером 13 июля итальянский специалист провел встречу с директором "Челси" Мариной Грановской. В ходе переговоров, продолжавшихся 2.5 часа сторонам удалось прийти к заключению соглашения о сотрудничестве.

59-летний наставник, в прошлом сезоне работавший в "Наполи", на посту главного тренера "Челси" сменит Антонио Конте, который накануне был отправлен в отставку. Помощником Сарри в "Челси" станет бывший футболист "синих" Джанфранко Дзола.
Теги: Сарри Челси Наполи Конте
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