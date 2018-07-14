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"Ливерпуль" предложил за Домагоя Виду 20 млн евро

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

По данным Mirror, английский клуб уже сделал два предложения по 29-летнему игроку в размере 18 и 20 млн евро, на которые "Бешикташ" ответил отказом.

Турецкий клуб готов рассмотреть сумму, около 35 млн евро.
Теги: Ливерпуль Бешикташ
Сегодня, 10:48
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№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Скоро все уроды будут в Ливерпуле....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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