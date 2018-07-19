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Агент Милевского: у Артема грандиозные планы. В приоритете – поиграть в Европе

Агент Александр Панков, который представляет интересы нападающего Артёма Милевского, рассказал о планах игрока на будущее после ухода из брестского "Динамо".

"Дальнейшие планы Милевского грандиозные. Он очень здорово провёл сезон, при нём команда выиграла два трофея – Кубок и Суперкубок Беларуси. И Артём принял в этом прямое участие: забивал, отдавал голевые передачи. Мы будем рассматривать все варианты, в том числе из России, ведь Артём там уже играл. Если будут интересные предложения от команд, которые ставят амбициозные задачи и строят грандиозные планы, то почему бы и нет? В приоритете – поиграть в Европе. Есть клубы, которые уже проявляются заинтересованность. Среди них – те, которые выступают в Лиге Европы. Желания и мотивации Артёму не занимать.

На Украине Милевский готов играть только в киевском "Динамо", но никаких предложений с его стороны пока не поступало. Артём рассчитывает перейти в команду, которая будет на него рассчитывать, и выступать за неё так же, как делал это в Бресте. Желаем "Динамо" удачи – каждый клуб имеет право на расторжение контракта по обоюдному согласию. Уйти на пике и в хороших отношениях с командой без скандалов – оптимальное решение", - цитирует Панкова "Чемпионат.сом".
Теги: Милевский
Сегодня, 19:44
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№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Он, кажись, вместе с Милевским синячит.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Sasha12066 (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (2)

"Украина це Еуропа!!!"


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 20:04) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Б,,я научитесь играть в футбол,а потом лезьте в Европу не пазорьтесь...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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