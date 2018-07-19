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Агент Милевского: у Артема грандиозные планы. В приоритете – поиграть в Европе
Агент Александр Панков, который представляет интересы нападающего Артёма Милевского, рассказал о планах игрока на будущее после ухода из брестского "Динамо".
"Дальнейшие планы Милевского грандиозные. Он очень здорово провёл сезон, при нём команда выиграла два трофея – Кубок и Суперкубок Беларуси. И Артём принял в этом прямое участие: забивал, отдавал голевые передачи. Мы будем рассматривать все варианты, в том числе из России, ведь Артём там уже играл. Если будут интересные предложения от команд, которые ставят амбициозные задачи и строят грандиозные планы, то почему бы и нет? В приоритете – поиграть в Европе. Есть клубы, которые уже проявляются заинтересованность. Среди них – те, которые выступают в Лиге Европы. Желания и мотивации Артёму не занимать.
На Украине Милевский готов играть только в киевском "Динамо", но никаких предложений с его стороны пока не поступало. Артём рассчитывает перейти в команду, которая будет на него рассчитывать, и выступать за неё так же, как делал это в Бресте. Желаем "Динамо" удачи – каждый клуб имеет право на расторжение контракта по обоюдному согласию. Уйти на пике и в хороших отношениях с командой без скандалов – оптимальное решение", - цитирует Панкова "Чемпионат.сом".
"Дальнейшие планы Милевского грандиозные. Он очень здорово провёл сезон, при нём команда выиграла два трофея – Кубок и Суперкубок Беларуси. И Артём принял в этом прямое участие: забивал, отдавал голевые передачи. Мы будем рассматривать все варианты, в том числе из России, ведь Артём там уже играл. Если будут интересные предложения от команд, которые ставят амбициозные задачи и строят грандиозные планы, то почему бы и нет? В приоритете – поиграть в Европе. Есть клубы, которые уже проявляются заинтересованность. Среди них – те, которые выступают в Лиге Европы. Желания и мотивации Артёму не занимать.
На Украине Милевский готов играть только в киевском "Динамо", но никаких предложений с его стороны пока не поступало. Артём рассчитывает перейти в команду, которая будет на него рассчитывать, и выступать за неё так же, как делал это в Бресте. Желаем "Динамо" удачи – каждый клуб имеет право на расторжение контракта по обоюдному согласию. Уйти на пике и в хороших отношениях с командой без скандалов – оптимальное решение", - цитирует Панкова "Чемпионат.сом".
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