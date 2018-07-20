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Источник: "Челси" и "Реал" согласовали сумму трансфера Эдена Азара

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает Le10sport.com.

По информации издания, стороны уже согласовали трансфер Азара. "Сливочные" заплатят за 27-летнего футболиста € 190 млн.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Эден принял участие в 34 матчах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Челси Реал Азар
Сегодня, 20:36
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(0)
№6 Написал: xxd (Сегодня, 22:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
после такого и Головина за 35 можно купить..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:19) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Lord_Vik
190 мультов. Ебать.. чето многовато для него.

Тремя ветками выше 50 лям за переход молодого бразила между середняками.
Ахенно вздули цены бритые спекулянты.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:16) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль что в реал
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
190 мультов. Ебать.. чето многовато для него.

Кмк, он полностью оправдает эти деньги, да и оставшийся Бэйл, которому Криро мешал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
190 мультов. Ебать.. чето многовато для него.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:52) #
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  •  (4)

крутой трансфер ,если это так.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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