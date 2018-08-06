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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Джорджио Кьеллини планирует завершить карьеру в сборной Италии
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини задумался над завершением карьеры в сборной Италии.
"Я нахожусь уже в солидном для футболиста возрасте. Поэтому я задумался о завершении карьеры в национальной команде.
Тренер, вероятно, захочет посмотреть в деле много хороших молодых футболистов. Я поговорю с ним", — цитирует Кьеллини Football Italia.
Джорджо Кьеллини играет в сборной Италии с 2004 года. На счету защитника 96 матчей и 8 голов.
"Я нахожусь уже в солидном для футболиста возрасте. Поэтому я задумался о завершении карьеры в национальной команде.
Тренер, вероятно, захочет посмотреть в деле много хороших молодых футболистов. Я поговорю с ним", — цитирует Кьеллини Football Italia.
Джорджо Кьеллини играет в сборной Италии с 2004 года. На счету защитника 96 матчей и 8 голов.
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