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Джорджио Кьеллини планирует завершить карьеру в сборной Италии

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини задумался над завершением карьеры в сборной Италии.

"Я нахожусь уже в солидном для футболиста возрасте. Поэтому я задумался о завершении карьеры в национальной команде.

Тренер, вероятно, захочет посмотреть в деле много хороших молодых футболистов. Я поговорю с ним", — цитирует Кьеллини Football Italia.

Джорджо Кьеллини играет в сборной Италии с 2004 года. На счету защитника 96 матчей и 8 голов.
Теги: Кьеллини Сборная Италии Ювентус
Сегодня, 15:11
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