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Бразилец Кака может вернуться в "Милан" вслед за Паоло Мальдини

"Милан" продолжает обновлять руководство клуба.

После назначения на пост спортивного директора бразильца Леонардо Араужо, директором по стратегическому развитию был назначен еще один известный игрок клуба, Паоло Мальдини.

Как сообщает A Bola, бывший полузащитник команды Кака также в ближайшее время может вернуться в клуб в качестве помощника Леонардо.

Перестановки в руководстве итальянского клуба связывают со сменой владельца. Ранее "Милан" из-за долгов перешел под управление американской инвестиционной компании Elliott Management.
Теги: Милан Кака Мальдини
Сегодня, 09:25
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