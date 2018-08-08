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Виллиан: Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня, как Коста

Полузащитник "Челси" Виллиан раскритиковал бывшего главного тренера команды Антонио Конте.

"У Конте и Диего Косты действительно был конфликт. Правда то, что Конте прислал Диего SMS, в котором сообщил о расставании с ним. Ему не стоило так поступать. Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня. Это затруднило жизнь "Челси", – цитирует Виллиана ESPN.
Теги: Виллиан Конте Челси Коста
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