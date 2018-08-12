Менди в твиттере отреагировал на призыв Гвардиолы меньше пользоваться соцсетями

I will I promise ?? — Benjamin Mendy (@benmendy23) August 12, 2018

После победного матча против "Арсенала" (2:0) главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что соцсети мешают защитнику Бенжамену Менди улучшить свою игру.- Менди есть Менди. Иногда мы хотим убить его, а иногда думаем: "вау, какой за игрок у нас есть". Он дает нам энергию. У Менди есть много вещей, которые нужно улучшить. Надеюсь, мы сможем убедить его немного забыть о соцсетях и улучшить некоторые вещи, - процитировал тренера твиттер "Ман Сити".Менди ответил, что обещает это сделать.А затем ретвитнул цитату Гвардиолы с подписью: "Упс"