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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Менди в твиттере отреагировал на призыв Гвардиолы меньше пользоваться соцсетями
После победного матча против "Арсенала" (2:0) главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что соцсети мешают защитнику Бенжамену Менди улучшить свою игру.
- Менди есть Менди. Иногда мы хотим убить его, а иногда думаем: "вау, какой за игрок у нас есть". Он дает нам энергию. У Менди есть много вещей, которые нужно улучшить. Надеюсь, мы сможем убедить его немного забыть о соцсетях и улучшить некоторые вещи, - процитировал тренера твиттер "Ман Сити".
Менди ответил, что обещает это сделать.
А затем ретвитнул цитату Гвардиолы с подписью: "Упс"
- Менди есть Менди. Иногда мы хотим убить его, а иногда думаем: "вау, какой за игрок у нас есть". Он дает нам энергию. У Менди есть много вещей, которые нужно улучшить. Надеюсь, мы сможем убедить его немного забыть о соцсетях и улучшить некоторые вещи, - процитировал тренера твиттер "Ман Сити".
Менди ответил, что обещает это сделать.
I will I promise ??— Benjamin Mendy (@benmendy23) August 12, 2018
А затем ретвитнул цитату Гвардиолы с подписью: "Упс"
Oops ? https://t.co/dVBYJNbKPM— Benjamin Mendy (@benmendy23) August 12, 2018
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