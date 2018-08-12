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Менди в твиттере отреагировал на призыв Гвардиолы меньше пользоваться соцсетями

После победного матча против "Арсенала" (2:0) главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что соцсети мешают защитнику Бенжамену Менди улучшить свою игру.

- Менди есть Менди. Иногда мы хотим убить его, а иногда думаем: "вау, какой за игрок у нас есть". Он дает нам энергию. У Менди есть много вещей, которые нужно улучшить. Надеюсь, мы сможем убедить его немного забыть о соцсетях и улучшить некоторые вещи, - процитировал тренера твиттер "Ман Сити".

Менди ответил, что обещает это сделать.



А затем ретвитнул цитату Гвардиолы с подписью: "Упс"

Теги: Менди Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 22:27
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