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Екатеринбург Уфа
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Черышев вернулся в «Валенсию» к любимому тренеру. Как Денис зажигал в Испании
Пока Артём Дзюба ждал предложения из Англии, агенты Дениса Черышева сработали гораздо эффективнее: игрок переберётся из «Вильярреала», где тренер перестал рассчитывать на него из-за травм, в крутую лигочемпионскую «Валенсию» к Марселино Гарсии Торалю. Rusfootball.info надеется, что Черышев будет жечь как на ЧМ и в этой подборке.
Впрочем, для начала вспомним, что Денис клал эффективные голы за сборную ещё задолго до чемпионата мира. Правда, это была молодёжная сборная, происходили эти чудеса 6 лет назад, но задатки были заметны. Тут и мощный сольный проход, и парашют, и гвоздь, вбитый с лёта. Красота, почти как на Мундиале!
Во второй команде мадридского «Реала» Денис тоже не терялся и вытворял мячи на любой вкус. Дриблинг, игра в пас, отличный удар с левой — всё при нём.
Сразу приношу извинения за то, что многие видео нельзя посмотреть без перехода на Youtube, но более удобного способа нет: Ла Лига добралась даже до сторонних каналов и запретила просмотр без перехода на Youtube. Впрочем, творения россиянина того стоят.
Однако переход во взрослый футбол получился тяжёлым: после успешной игры за «Кастилью» Денис должен был познать футбол Примеры в «Севилье».
Однако это дело пришлось отложить: в самом начале сезона 2013/14 он получил травму и команде не пригодился, но в мае Денису дали подержать кубок УЕФА — в феврале он сыграл 40 минут против «Марибора», снова был заменён и больше на поле не выходил. По крайней мере, во время матчей.
25 августа 2014. «Леванте» — «Вильярреал» — 0:2
Зато в «Вильярреале» Марселино Гарсии Тораля, к которому в «Валенсию» сейчас перебрался Денис, всё сразу пошло здорово. Первый гол в Примере в первом же матче!
31 августа 2014. «Вильярреал» — «Барселона» — 0:1
Конечно, не всё складывалось просто. Уже в следующем туре «подлодка» столкнулась с «Барсой», а Денис лично и тесно познакомился с Лео Месси, отлетев от аргентинца в рекламный щит.
21 сентября 2014. «Вильярреал» — «Райо Вальекано» — 4:2
В сезоне 2014/15 Черышев шёл в лидерах по голевым передачам, а бенефисом альтруизма Дениса стала встреча с «Райо», по ходу которой его команда проигрывала 0:2. Если считать отбитый вратарём удар голевой передачей, то Черышев отдал аж 3.
7 декабря 2014. «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» — 3:0
Денис исправно отдавал голевые передачи, после встречи с «Райо» сделал ещё 4, а вот против «Сосьедада» наконец совместил ассистентский талант с бомбардирским.
17 января 2015. «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао — 2:0
После нового года Черышев насолил «Сосьедаду» ещё и в кубке, а другой басконской команде забил действительно потрясный гол, а потом ещё и партнёру забить помог.
1 февраля 2015. «Барселона» — «Вильярреал» — 3:2
После того, как Черышев открыл счёт на «Камп Ноу», английские комментаторы кричали «From Russia with love!». И действительно, смог бы какой-нибудь испанец так «подставить клюшку»?
19 февраля 2015. «Вильярреал» — «Ред Булл» — 2:1
«Ред Булл» окрылил и вдохновил Дениса на классный удар с лёта.
К большому сожалению и удивлению, это было последнее результативное действие Дениса в сезоне. Нет, он не выбыл из-за травмы, до этого прошло ещё 2 месяца, но больше Черышев очков не набирал. И всё же завершить сезон с 7+11 было круто. Но не для мадридского «Реала».
3 декабря 2015. «Кадис» — «Реал» — 1:3
Денис зря терял время на скамейке «Реала» (впрочем, как и Рафа Бенитес). В кубковом матче тренер наконец дал ему шанс, и Денис им воспользовался уже на 3-й минуте, забив первый и последний гол за «королевский» клуб. Оконфузившись, в перерыве «Реал» всё же побежал в туалет, то есть заменил Черышева, но было уже поздно. Вряд ли вы забыли, как Денис не вошёл, а вляпался в историю великого клуба.
3 февраля 2016. «Барселона» — «Валенсия» — 7:0
Годом ранее Черышев забивал на «Камп Ноу», но аплодировать ему никто не собирался. А вот за «Валенсию» Денис дебютировал под аплодисменты, перешедшие в овацию. Болельщики «Барселоны» приветствовали парня, из-за прошлогодних карточек которого «Реалу» было засчитано техническое поражение в кубке Испании.
13 февраля 2016. «Валенсия» — «Эспаньол» — 2:1
Денису надо отдать должное: после такой ситуации, когда над ним смеялся весь мир, он в первом же домашнем матче забил победный гол за ужасную, находившуюся в кризисе «Валенсию».
2 марта 2016. «Малага» — «Валенсия» — 1:2
Раз уж «летучая мышь» вернулась домой, как написано в твиттере «Валенсии», вспомним все его голы за эту команду. Хотя это не совсем верно: у Марселино Гарсии Тораля сейчас совсем другая команда, нежели у Гарри Невилла. Но и та иногда побеждала благодаря Черышеву.
6 марта 2016. «Валенсия» — «Атлетико» — 1:3
Против отряда Симеоне и Денис не вывез, хотя старался и сравнял счёт. Но по итогу «Валенсия» проиграла, а Черышев был заменён на 61-й минуте и не появлялся на поле из-за травмы 2 месяца.
20 января 2018. «Вильярреал» — «Леванте» — 2:0
Летом 2016-го россиянин вернулся в «Вильярреал», причём впервые подписал полноценный контракт, а не отправился в аренду. Однако Марселино отправился в отставку аккурат перед началом сезона, поэтому следующие 2 года Черышев, приходивший явно под тренера, с ним не работал. Денис лечился, места в основе не завоевал, играл нерезультативно, а первый гол в Примере 2017/18 забил только в середине сезона (до того он забивал в Лиге Европы и Кубке). В этом мяче вся карьера Дениса Черышева — забил и получил травму в течение секунды.
До чемпионата мира оставалось полгода. Ничто не предвещало успеха ни сборной России, ни Дениса лично — с января он забил лишь 1 малозначимый гол, хотя выходил на поле довольно часто, но в глазах многих — не буду прятаться, моих тоже — был достоин места в составе не больше, чем Александр Ташаев. К счастью, случилась нетипичная ситуация для нашей страны: решения принимал человек, разбирающийся в деле получше обывателя.
Марселино Гарсия Тораль тоже в порядке: он вернул «Валенсию» в число лидеров Ла Лиги, поставил ей яркую атакующую игру и наверняка знает, как вернуть Черышева сезона 2014/15 на волне успешного Мундиаля.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Впрочем, для начала вспомним, что Денис клал эффективные голы за сборную ещё задолго до чемпионата мира. Правда, это была молодёжная сборная, происходили эти чудеса 6 лет назад, но задатки были заметны. Тут и мощный сольный проход, и парашют, и гвоздь, вбитый с лёта. Красота, почти как на Мундиале!
Во второй команде мадридского «Реала» Денис тоже не терялся и вытворял мячи на любой вкус. Дриблинг, игра в пас, отличный удар с левой — всё при нём.
Сразу приношу извинения за то, что многие видео нельзя посмотреть без перехода на Youtube, но более удобного способа нет: Ла Лига добралась даже до сторонних каналов и запретила просмотр без перехода на Youtube. Впрочем, творения россиянина того стоят.
Однако переход во взрослый футбол получился тяжёлым: после успешной игры за «Кастилью» Денис должен был познать футбол Примеры в «Севилье».
Однако это дело пришлось отложить: в самом начале сезона 2013/14 он получил травму и команде не пригодился, но в мае Денису дали подержать кубок УЕФА — в феврале он сыграл 40 минут против «Марибора», снова был заменён и больше на поле не выходил. По крайней мере, во время матчей.
25 августа 2014. «Леванте» — «Вильярреал» — 0:2
Зато в «Вильярреале» Марселино Гарсии Тораля, к которому в «Валенсию» сейчас перебрался Денис, всё сразу пошло здорово. Первый гол в Примере в первом же матче!
31 августа 2014. «Вильярреал» — «Барселона» — 0:1
Конечно, не всё складывалось просто. Уже в следующем туре «подлодка» столкнулась с «Барсой», а Денис лично и тесно познакомился с Лео Месси, отлетев от аргентинца в рекламный щит.
21 сентября 2014. «Вильярреал» — «Райо Вальекано» — 4:2
В сезоне 2014/15 Черышев шёл в лидерах по голевым передачам, а бенефисом альтруизма Дениса стала встреча с «Райо», по ходу которой его команда проигрывала 0:2. Если считать отбитый вратарём удар голевой передачей, то Черышев отдал аж 3.
7 декабря 2014. «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» — 3:0
Денис исправно отдавал голевые передачи, после встречи с «Райо» сделал ещё 4, а вот против «Сосьедада» наконец совместил ассистентский талант с бомбардирским.
17 января 2015. «Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао — 2:0
После нового года Черышев насолил «Сосьедаду» ещё и в кубке, а другой басконской команде забил действительно потрясный гол, а потом ещё и партнёру забить помог.
1 февраля 2015. «Барселона» — «Вильярреал» — 3:2
После того, как Черышев открыл счёт на «Камп Ноу», английские комментаторы кричали «From Russia with love!». И действительно, смог бы какой-нибудь испанец так «подставить клюшку»?
19 февраля 2015. «Вильярреал» — «Ред Булл» — 2:1
«Ред Булл» окрылил и вдохновил Дениса на классный удар с лёта.
К большому сожалению и удивлению, это было последнее результативное действие Дениса в сезоне. Нет, он не выбыл из-за травмы, до этого прошло ещё 2 месяца, но больше Черышев очков не набирал. И всё же завершить сезон с 7+11 было круто. Но не для мадридского «Реала».
3 декабря 2015. «Кадис» — «Реал» — 1:3
Денис зря терял время на скамейке «Реала» (впрочем, как и Рафа Бенитес). В кубковом матче тренер наконец дал ему шанс, и Денис им воспользовался уже на 3-й минуте, забив первый и последний гол за «королевский» клуб. Оконфузившись, в перерыве «Реал» всё же побежал в туалет, то есть заменил Черышева, но было уже поздно. Вряд ли вы забыли, как Денис не вошёл, а вляпался в историю великого клуба.
3 февраля 2016. «Барселона» — «Валенсия» — 7:0
Годом ранее Черышев забивал на «Камп Ноу», но аплодировать ему никто не собирался. А вот за «Валенсию» Денис дебютировал под аплодисменты, перешедшие в овацию. Болельщики «Барселоны» приветствовали парня, из-за прошлогодних карточек которого «Реалу» было засчитано техническое поражение в кубке Испании.
13 февраля 2016. «Валенсия» — «Эспаньол» — 2:1
Денису надо отдать должное: после такой ситуации, когда над ним смеялся весь мир, он в первом же домашнем матче забил победный гол за ужасную, находившуюся в кризисе «Валенсию».
2 марта 2016. «Малага» — «Валенсия» — 1:2
Раз уж «летучая мышь» вернулась домой, как написано в твиттере «Валенсии», вспомним все его голы за эту команду. Хотя это не совсем верно: у Марселино Гарсии Тораля сейчас совсем другая команда, нежели у Гарри Невилла. Но и та иногда побеждала благодаря Черышеву.
6 марта 2016. «Валенсия» — «Атлетико» — 1:3
Против отряда Симеоне и Денис не вывез, хотя старался и сравнял счёт. Но по итогу «Валенсия» проиграла, а Черышев был заменён на 61-й минуте и не появлялся на поле из-за травмы 2 месяца.
20 января 2018. «Вильярреал» — «Леванте» — 2:0
Летом 2016-го россиянин вернулся в «Вильярреал», причём впервые подписал полноценный контракт, а не отправился в аренду. Однако Марселино отправился в отставку аккурат перед началом сезона, поэтому следующие 2 года Черышев, приходивший явно под тренера, с ним не работал. Денис лечился, места в основе не завоевал, играл нерезультативно, а первый гол в Примере 2017/18 забил только в середине сезона (до того он забивал в Лиге Европы и Кубке). В этом мяче вся карьера Дениса Черышева — забил и получил травму в течение секунды.
До чемпионата мира оставалось полгода. Ничто не предвещало успеха ни сборной России, ни Дениса лично — с января он забил лишь 1 малозначимый гол, хотя выходил на поле довольно часто, но в глазах многих — не буду прятаться, моих тоже — был достоин места в составе не больше, чем Александр Ташаев. К счастью, случилась нетипичная ситуация для нашей страны: решения принимал человек, разбирающийся в деле получше обывателя.
Марселино Гарсия Тораль тоже в порядке: он вернул «Валенсию» в число лидеров Ла Лиги, поставил ей яркую атакующую игру и наверняка знает, как вернуть Черышева сезона 2014/15 на волне успешного Мундиаля.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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