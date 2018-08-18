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Экс-тренер "Спартака" может возглавить "Бордо"

Руководство "Бордо" начало поиски нового главного тренера после отстранения Густаво Пойета.

Уругвайского специалиста наказали за публичное выражение недовольства из-за продажи ведущего игрока Гаэтана Лаборда в "Монпелье".

Клуб уже начал поиски нового специалиста. По информации RMC Sport, cреди кандидатов значатся бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп, а также немец Юрген Клинсманн. При этом основным претендентом на работу считается француз Тьерри Анри.
Теги: Спартак Бордо Лаудруп
Сегодня, 12:28
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