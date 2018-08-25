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Хосеп Гвардиола о голе "Вулверхэмптона" рукой: это не мое дело

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о ничьей с "Вулверхэмптоном" (1:1).

"Очень хороший матч. Мы создавали моменты, но их вратарь сделал сэйвы, поэтому сегодня мы не выиграли. Мы знали, насколько они хороши в этом сезоне.

К судье нет претензий. Во втором тайме мы четыре, пять, шесть раз атаковали, но всегда все осложнялось. Результат хороший, потому что мы много атаковали.

В первом тайме Агуэро ударил в штангу, иногда он забивает, иногда нет. Просто сегодня мы не были решительны в обороне. Поэтому мы пропустили несколько моментов, но в целом игра, учитывая качество соперника, была хорошей. Мы должны отдать должное.

Когда я прибыл сюда три года назад, я уже знал, насколько сложны такие матчи. Учитывая, что мы пропустили первыми, реакция была хорошей. У них быстрые, сильные, качественные игроки.

Я удивлен, как мы хорошо сыграли в билдапе. Но не смогли конвертировать игру в результат. Гол Боли рукой? Ой, это не мое дело. Я не судья. Пусть АПЛ решает, когда нужно вводить видеоповторы. Я просто поблагодарил судью", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Теги: Гвардиола Вулверхэмптон Манчестер Сити
Сегодня, 20:30
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:35) #
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А ведь мог устроить истерику и стенания недели на две


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Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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