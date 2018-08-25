Хосеп Гвардиола о голе "Вулверхэмптона" рукой: это не мое дело

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о ничьей с "Вулверхэмптоном" (1:1)."Очень хороший матч. Мы создавали моменты, но их вратарь сделал сэйвы, поэтому сегодня мы не выиграли. Мы знали, насколько они хороши в этом сезоне.К судье нет претензий. Во втором тайме мы четыре, пять, шесть раз атаковали, но всегда все осложнялось. Результат хороший, потому что мы много атаковали.В первом тайме Агуэро ударил в штангу, иногда он забивает, иногда нет. Просто сегодня мы не были решительны в обороне. Поэтому мы пропустили несколько моментов, но в целом игра, учитывая качество соперника, была хорошей. Мы должны отдать должное.Когда я прибыл сюда три года назад, я уже знал, насколько сложны такие матчи. Учитывая, что мы пропустили первыми, реакция была хорошей. У них быстрые, сильные, качественные игроки.Я удивлен, как мы хорошо сыграли в билдапе. Но не смогли конвертировать игру в результат. Гол Боли рукой? Ой, это не мое дело. Я не судья. Пусть АПЛ решает, когда нужно вводить видеоповторы. Я просто поблагодарил судью", - цитирует Гвардиолу ВВС.