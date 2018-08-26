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"ПСЖ" готов выложить 110,5 млн евро за Эриксена

"ПСЖ" готов выложить €110,5 млн за датского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

По информации Express, парижане переключились на Эриксена после того, как сорвался трансфер хорватского хавбека каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.

"Тоттенхэм" безуспешно пытается договориться с датчанином по продлению контракта. Футболист настаивает на зарплате уровня лидера команды Гарри Кейна.

"Газета.ру"
Теги: Эриксен Тоттенхэм ПСЖ Трансферы
Сегодня, 17:42
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