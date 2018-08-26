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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
12:17
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
"ПСЖ" готов выложить 110,5 млн евро за Эриксена
"ПСЖ" готов выложить €110,5 млн за датского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
По информации Express, парижане переключились на Эриксена после того, как сорвался трансфер хорватского хавбека каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.
"Тоттенхэм" безуспешно пытается договориться с датчанином по продлению контракта. Футболист настаивает на зарплате уровня лидера команды Гарри Кейна.
"Газета.ру"
По информации Express, парижане переключились на Эриксена после того, как сорвался трансфер хорватского хавбека каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.
"Тоттенхэм" безуспешно пытается договориться с датчанином по продлению контракта. Футболист настаивает на зарплате уровня лидера команды Гарри Кейна.
"Газета.ру"
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